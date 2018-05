The Last Thing He Wanted: Anne Hathaway entra nel cast del nuovo film di Dee Rees

Anne Hathaway sarà la protagonista del nuovo film di Dee Rees, che dopo essere stata acclamata dalla critica di tutto il mondo con Mudbound si prepara a tornare con l'attesissimo thriller The Last Thing He Wanted.

La Rees si occuperà anche della sceneggiatura e della produzione del film, ispirato all'omonimo romanzo del 1996 scritto da Joan Didion e i cui diritti di distribuzione sono già stati acquistati da Netflix. La Hathaway, vincitrice del premio Oscar nel 2013 per Les Miserables di Tom Hooper, interpreterà la giornalista Elena McMahon.

Lo scorso febbraio vi avevamo riportato che l'attrice di Interstellar e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno aveva iniziato le trattative per il ruolo da protagonista e, a quanto pare, nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale.

The Last Thing He Wanted sarà ambientato nel 1984 e racconterà la storia della McMahon, giovane reporter del Washington Post che dopo la morte della madre si vede costretta ad abbandonare il suo lavoro per occuparsi del padre malato. La donna riceve in eredità il lavoro del padre, che segretamente aveva intrapreso una carriera di trafficante di armi per conto del governo americano in America Centrale. Trasferitasi su una piccola isola del Costa Rica, Elena entrerà a far parte di un pericoloso mondo di spie e spietati soldati statunitensi, ma soprattutto dovrà affrontare le conseguenze degli errori compiuti da suo padre.

Queste le parole del capo del gruppo cinematografico Netflix Scott Stuber: "Dee Rees è una regista incredibilmente talentuosa, in grado di realizzare film altamente provocatori, stimolanti e divertenti. Siamo entusiasti di poter continuare la nostra collaborazione dopo lo straordinario successo ottenuto con Mudbound , e orgogliosi di averla nella nostra grande famiglia chiamata Netflix."

Le riprese di The Last Thing He Wanted inizieranno nel corso dell'estate.