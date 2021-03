The Last Starfighter, il progetto del remake va avanti: la nuova clip di Gary Whitta

Da molto tempo ormai sappiamo che Gary Whitta, sceneggiatore di Codice Genesi e Rogue One, sta sviluppando un remake di The Last Starfighter, film di culto del 1984 il cui titolo italiano è Giochi Stellari. Durante una recente diretta streaming su Twitch, Whitta ha confermato che il progetto continua, ed è anzi "molto vicino" alla realizzazione.

Gary Whitta, che in passato ha rivelato di voler realizzare un film su Control, ha pubblicato sul suo canale YouTube anche un concept reel del progetto, scritto insieme allo sceneggiatore del film originale, Jonathan Betuel. Le immagini si possono vedere all'interno della notizia, e mostrano alcune concept art a cura di Matt Allsopp, accompagnate dalla musica originale di Chris Tilton e del compositore originale Craig Safan.

"Quello che posso dirvi è che siamo, credo, molto, molto vicini" ha detto Gary Whitta parlando del sequel di Giochi Stellari. "Più vicino di chiunque altro abbia mai provato a realizzare un nuovo film di The Last Starfighter. Siamo proprio sulla linea di una yard. Dopo aver spinto il masso in salita siamo molto, molto vicini. Non posso dire altro, ci sono cose che non posso dirvi, ma credo proprio che succederà."

In passato, come ricordava lo sceneggiatore, ci sono stati diversi tentativi di realizzare un sequel di the Last Starfighter, tutti naufragati. Tra i tanti ad averci provato ci sono anche Steven Spielberg e Seth Rogen.