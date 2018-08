The Last Sharknado: It's About Time, squali robot nel nuvolo trailer del capitolo finale

Online il nuovo folle trailer di The Last Sharknado: It's About Time: It's About Time, l'ultimo capitolo della saga in onda su SyFy, chiamato "Shark VS T-Rex" Trailer. Il filmato ci mostra il terribile cataclisma ambientale in alcuni momenti storici, e non, nei quali sarà ambientato il film.

In The Last Sharknado: It's About Time, film che andrà in onda il 19 agosto, il protagonista del franchise Fin (Ian Ziering) dovrà affrontare "L'ultimo livello di squali", il viaggio nel tempo. Fin, infatti, dovrà tornare indietro nel tempo per fermare lo Sharknado che ha dato il via a tutto e fermare una volta per tutte "il più grande disastro della storia". Toneranno nel film anche April (Tara Reid), Nova (Cassie Scerbo) e Skye (Vivica A. Fox). Date un'occhiata al trailer nel player in alto!

L'ultimo film della saga prodotta e distribuita da The Asylum sarà nuovamente diretto da Anthony G. Ferrante. Ricordiamo che, vista la componente principale del film, vedremo apparire anche nazisti, dinosauri, cavalieri e perfino l'arca di Noè.

Nel quinto film, Sharknado 5: Global Swarming, Fin e la moglie April vedono loro figlio intrappolato in uno sharknado itinerante e trasportato in tutto il mondo. Da Londra a Rio, Amsterdam, Tokyo, Roma, e oltre, i protagonisti sono costretti a chiedere aiuto ad un team altamente qualificato di reali studiosi.

Hanno partecipato con un cameo nello scorso film, tra gli altri, Fabio, Tony Hawk, Clay Aiken, Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, Bret Michaels, Gilbert Gottfried e Dan Fogler.