The Last Scout in DVD e Blu-Ray: nello spazio profondo nella clip esclusiva per Everyeye

Se siete amanti della fantascienza e dell'home video, grazie adall'8 febbraio trovate sul mercatoin DVD e Blu-Ray, del quale vi presentiamo una clip esclusiva.

L'opera di Simon Phillips ci porta avanti nel 2065. La Terra è stata devastata dalle guerre e ciò che resta dell'umanità è caricata su flotte di navi spaziali, costrette a viaggiare per la galassia nella speranza di trovare un nuovo mondo. Dopo 7 anni di viaggio e isolamento, l'equipaggio della Pegasus sta per arrivare a destinazione quando sul proprio tragitto incontra una nave abbandonata. Quasi prossimi al completamento della loro missione ma con la loro sanità mentale oramai compromessa, i viaggiatori si renderanno conto di non essere soli e di dover lottare per la sopravvivenza della razza umana.

Parliamo di un avvincente sci-fi che richiama, per alcuni tratti, l'ottimo Elysium di Neill Blomkamp, che vede la Terra completamente distrutta con l'uomo intento a cercare un nuovo pianeta da colonizzare nello spazio più profondo. Nel cast figurano l'attore americano Blaine Gray, Simon Phillips e la dirompente Rebecca Ferdinando. Trovate il film, sia in Blu-Ray che in DVD, con disponibilità immediata su Amazon.it e con spedizione Prime in 1 giorno.