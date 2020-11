The Last Planet, il nuovo film di Terrence Malick cambiato titolo ufficiale

Arriva un piccolo aggiornamento relativo al nuovo e interessante progetto a sfondo biblico scritto e diretto da Terrence Malick (La vita nascosta, The Three of Life), finora conosciuto con il titolo The Last Planet, che però i ragazzi del sito One Big Soul hanno confermato ora essere stato cambiato.

Il film si intitolerà infatti ufficialmente The Way of the Wind, titolo apparentemente preferito dallo stesso Malick sin dalla prima stesura della sceneggiatura, anche se poi temporaneamente accantonato. Il progetto vede protagonista Geza Rohrig (Il Figlio di Saul) nei panni di Gesù, Matthias Schoenaerts nel ruolo di San Pietro, Aidan Turner come San Andrea e Mark Rylance in quello di Satana. Sono coinvolti anche Joseph Fiennes, Ben Kingsley, Douglas Booth, Alfonso Postiglione e Lorenzo Gioiell in delle parti di contorno non ancora confermate.



Poco sappiamo sulla storia, anche se lo scorso anno Rylance ha dichiarato sul suo personaggio: "Terrence ha scritto quattro versioni di Satana. Pensavo ne avrei interpretata una sola e invece dovrò calarmi in tutte e quattro le versioni. A un certo punto era anche una donna, ma quando mi hanno chiesto di farmi crescere la barba ho capito che non sarebbe finita nella stesura finale".



The Way of the Wind non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Vi lasciamo alla recensione de La vita nascosta.