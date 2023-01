The Last of Us è stata votata come la miglior serie tv mai realizzata su imdb!

Il primo episodio di The Last of Us è andato in onda e ha raccolto consensi tra pubblico e critica. Il risultato ha talmente esaltato i fan da spingerli a votare la serie su Imdb facendole scalare ogni classifica e mettendola al primo posto tra i migliori prodotti seriali mai realizzati.

Le aspettative sulla serie erano altissime e, a quanto pare, Druckmann e Mazin hanno saputo pienamente rispettare i desideri dei fan. In poche ore sul celebre aggregatore imdb The Last of Us ha scalato tutte le possibili graduatorie ottenendo il primato di miglior serie di sempre scalzando capolavori come Breaking Bad, Game of Thrones e The Wire che hanno fatto la storia della serialità. Con una sola puntata vista non si possono tirare conclusioni affrettate ma, comunque, al momento la serie continua a raccogliere consensi.

Dopo che The Last of Us è diventata il secondo miglior esordio HBO, si può capire quanto l'adattamento fosse atteso da anni dai fan. Già all'epoca dell'uscita di entrambi i capitoli videoludici in molti avevano iniziato a parlare di quanto renderlo in live action potesse portare ad un successo assicurato. La storia di The Last of Us si adatta in maniera ottimale ad una resa televisiva e il primo episodio ha solo confermato quella che per molto tempo è stata solo una vaga ipotesi.

Fin da subito anche gli attori si sono mostrati particolarmente coinvolti nel progetto. L'interprete di Tommy, il fratello di Joel, Gabriel Luna ha ammesso di aver finito il gioco prima di fare il provino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!