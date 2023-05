The Last of Us, la star Pedro Pascal nel cast dell'ambizioso horror Weapons

Pedro Pascal, tra gli attori più richiesti ad Hollywood al momento in attesa di ricevere una probabilissima nomination agli Emmy 2023 per essere stato il protagonista di The Last of Us, è entrato nel cast del nuovo ambizioso horror Weapons, scritto e diretto dal regista di Barbarian Zack Cregger.

I dettagli della trama del film vengono tenuti segreti, ma Weapons è descritto come un'epopea horror con diverse storyline intrecciate e in precedenza è stato paragonato a Magnolia di Paul Thomas Anderson, uno dei film indipendenti più ambiziosi e acclamati della storia di Hollywood. Non ci sono informazioni neppure sul personaggio che Pedro Pascal andrà ad interpretare, né se sarà connesso al personaggio di Weapons affidato a Rooney Mara. Stando a The Hollywood Reporter, le riprese dovrebbero iniziare nel corso del prossimo autunno.

Weapons è stato oggetto di un'intensa guerra di offerte a gennaio scorso, quando gli studi classici e gli streamer di Hollywood si sono battuti per avere la possibilità di lavorare con Cregger, il cui Barbarian, prodotto per soli 4,5 milioni di dollari, lo scorso anno è diventato uno dei film preferiti non solo del pubblico e della critica, ma anche di cineasti e colleghi registi e attori. La New Line alla fine ha vinto l'asta, concludendo un accordo più unico che raro per un regista emergente che include, tra le altre clausole, libertà creativa assoluta e un'uscita nelle sale garantita.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, quindi rimanete con noi.