The Last of Us, serie TV: ecco perché l'episodio 7 non è stato doppiato in italiano

Se state seguendo la versione doppiata in italiano della serie TV firmata HBO di The Last of Us, vi sarete sicuramente resi conto che l'episodio 7 non è ancora disponibile nella nostra lingua su Sky e Now.

Il motivo per cui l'episodio in questione non è ancora stato doppiato in lingua italiana è molto semplice: i doppiatori sono in sciopero. Come si può scoprire visualizzando il filmato pubblicato sugli account social di ANAD (Associazione Nazionale Attori Doppiatori), le più importanti voci del nostro paese hanno indetto uno sciopero, sostenendo che tale scelta è dovuta alla volontà di mantenere quanto più elevata possibile la qualità del doppiaggio in Italia.

A meno che non vi siano ulteriori cambi di programma, sembrerebbe che lo sciopero in questione sia stato prolungato fino a domani, martedì 7 marzo 2023. Questo significa che i fan della serie TV ispirata al videogioco Naughty Dog potrebbero dover attendere ancora qualche giorno prima di poter vedere il settimo episodio in italiano. Chi non riesce a resistere può comunque ovviare al problema e vedere la versione sottotitolata, in attesa che tutto torni alla normalità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione dell'episodio 8 di The Last of Us.