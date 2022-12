The Last of Us, perché il film di Sam Raimi è stato cancellato? 'Volevano un World War Z'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il co-creatore di The Last of Us ha spiegato i motivi che hanno portato alla cancellazione dell'adattamento cinematografico del famoso videogame Playstation diretto dal grande regista Sam Raimi.

Potreste non sapere, infatti, che inizialmente l adattamento di The Last of Us nacque come un film diretto dall'autore de La casa, rivisto recentemente in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma il progetto venne cancellato poco dopo l'annuncio ufficiale della serie tv di HBO. Parlando con il New Yorker, Druckmann ha raccontato del suo amore per Sam Raimi, ma anche che i dirigenti della Sony volevano un film "più grande e più sexy", molto simile a World War Z.

"Quando ho lavorato alla versione cinematografica, per la quale ho scritto la sceneggiatura, molte delle note che mi venivano presentate dicevano: 'Come possiamo renderlo più grande? Come possiamo ingigantire le scene d'azione?'", ha detto Druckmann. "Penso che alla fine sia per questo motivo che il film non è stato realizzato". Addirittura, l'autore ha spiegato che la fonte di ispirazione per The Last of Us di HBO è stata Non è un paese per vecchi, il crudo film premio Oscar dei fratelli (potete trovare qui il nostro Everycult su Non è un paese per vecchi): l'approccio dunque è chiaramente diverso, rispetto al modello di World War Z.

The Last of Us arriverà su Sky e in streaming su NOW in esclusiva per l'Italia a partire dal 16 gennaio 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.