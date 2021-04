The Last of Us, Neil Druckmann: 'Ecco perché il film che volevo realizzare fu cancellato'

Ora che il treno dell'hype è partito con a bordo la serie tv di The Last of Us, il game director dei due acclamati videogame Neil Druckmann ha svelato alcuni dettagli sull'adattamento cinematografico annunciato anni fa ma mai realizzato.

Druckmann è apparso di recente nel podcast di Script Apart e ha parlato dell'adattamento di The Last of Us del 2014, mai divenuto realtà. Il game director ha spiegato che i motivi della cancellazione del progetto risiedono tutti nelle insistenti richieste - arrivate dall'alto - di aggiungere un sacco di azione alla storia, cosa che avrebbe allontanato lo stile del film dal materiale originale.

“Quando ho lavorato alla versione cinematografica di The Last of Us, molte delle riflessioni e delle note che mi arrivavano erano sul tipo: 'Come possiamo renderlo più grande? Come possiamo rendere le scene più grandi ed emozionanti?'", ha rivelato Druckmann. "Non pensavo che potesse funzionare per una storia come quella di The Last of Us, e penso che alla fine sia questo il motivo principale per cui il film alla fine non è stato realizzato".

Ora che è arrivato il momento di realizzare la serie HBO, il team creativo ha adottato un approccio molto diverso: piuttosto che un blockbuster ricco di azione, la serie sembrerà più un dramma indipendente incentrato sui personaggi e sulle loro relazioni durante le scene. Secondo Druckmann, questa è una delle ragioni principali per cui lo spettacolo sta andando avanti. "Il nostro approccio per The Last of Us è stato: 'Facciamolo come un film indipendente'", ha detto Druckmann della serie. "Affrontiamolo come un team di film indipendenti, il modo in cui è girato, il modo in cui è piccolo e intimo. E con la serie possiamo appoggiarci ancora di più a queste atmosfere perché non serve avere tante sequenze d'azione quante ne abbiamo nel gioco."

Continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti sulla serie tv di The Last of Us.