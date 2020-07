The Last of Us e MCU: un membro del cast Naughty Dog vorrebbe essere il nuovo Hulk

Tra fumetti, videogame e live-action il confine tra attori e personaggi è sempre più sottile, soprattutto quando si parla di cult come The Last of Us che lasciano dietro di sé frammenti di anima da raccogliere e incollare. A pochi giorni dal secondo capitolo Naughty Dog c'è un attore che vorrebbe provare ben altre emozioni: sapreste indovinare chi?

No, non stiamo parlando della magistrale voce di Joel Troy Baker, ma di Stephen A. Chang che nel mostruoso videogame di Neil Druckman da voce a Jesse, uno dei membri delle unità di pattuglia per la sicurezza dell'insediamento assieme ad Ellie, Joel, Tommy e Dina. Parlando della sua recente esperienza con la tecnologia motion capture ha rivelato di guardare con desiderio al ruolo di Amadeus Cho, genio coreano appena diciannovenne ed erede, non solo spirituale, di Bruce Banner e del suo colosso verde:

"Adesso che The Last of Us parte 2 è uscito vorrei poter dire di essere al lavoro su un grande film della Marvel, ma purtroppo non c'è nient'altro. Quale personaggio vorrei interpretare? La cosa buffa è che è già preso, ma credo che il personaggio con cui mi identifico di più sia Hulk perché mi arrabbio molto, e mi piacerebbe spaccare le cose".

L'attore, che è apparso in produzioni importanti come Shameless e Captain Marvel, vorrebbe quindi riportare il Titano verde sul grande schermo per una nuova avventura, soprattutto dopo il flop del personaggio già apparso ne L'incredibile Hulk con Edward Norton (2008). Chissà che con il pensionamento della vecchia guardia degli Avengers prima o poi non debutti anche Cho nel MCU?

Intanto i lavori per l'adattamento HBO di The Last of Us procedono e alcuni membri del cast videoludico, tra cui lo stesso Baker, hanno rivelato quali attori vorrebbero nella serie di The Last of Us.