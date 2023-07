The Last of Us, le attrici in lizza per Ellie prima di Bella Ramsey

Come sempre accade per ruoli così grossi ci sono tantissimi attori e attrici che fanno provini. Questa cosa è ovviamente successa anche per The Last of Us e il ruolo di Ellie, andato poi a Bella Ramsey. Ma chi era in lizza prima di lei?

Quello che in molti non sanno è che The Last of Us all'inizio doveva essere un film. E per quel film si sono anche fatti dei provini prima che il progetto naufragasse completamente, diventando poi la serie tv HBO che abbiamo amato praticamente tutti. L'indiscrezione l'aveva riportata The Hollywood Reporter, su due attrici che avevano tentato il casting per Ellie quando ancora si trattava di un film.

Non sappiamo però se queste due giovani attrici hanno poi ritentato il provino per la serie tv, ma sono state comunque nell'orbita di The Last of Us per un po'.

Una delle prime attrici a fare un provino per il ruolo di Ellie pare sia stata Maisie Williams. Già conosciutissima al pubblico seriale come interprete di Arya Stark in Game of Thrones. Non sembra sia andata molto avanti, però all'inizio poteva essere un volto papabile per la ragazzina coprotagonista del film mai prodotto.

Attrice che invece pare sia andata molto avanti è Kaitlyn Dever, conosciuta per L'uomo di casa, Dopesick e La rivincita delle sfigate. Nel suo caso i provini sarebbero stati di più di quelli di Maisie Williams, addirittura facendo una table read probabilmente con altri attori. Cioè una prova seduti a un tavolo per vedere come si incastrano i vari attori e le loro interpretazioni del personaggio.

Chissà se una delle due avrebbe ottenuto il ruolo in vista del film mai fatto, o se ci hanno riprovato con la serie tv. Però se volete ci sono anche gli attori in lizza per Joel prima di Pedro Pascal, così potete fare tutti gli strani incastri del caso. Anche perché nel mentre The Last of Us si è portata a casa tantissime nomination agli Emmy.

E voi le conoscevate queste attrici che non hanno ottenuto la parte? Vi è piaciuta Bella Ramsey come Ellie? Diteci la vostra nei commenti.