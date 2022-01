The Last Movie Stars, Ethan Hawke dirige il documentario su Paul Newman e Joanne Woodward

Ethan Hawke dirigerà il documentario The Last Movie Stars prodotto da Martin Scorsese ed incentrato sulle vite e le carriere di due icone di Hollywood: Joanne Woodward e Paul Newman. Il progetto includerà interviste e approfondimenti su una delle coppie più carismatiche e affascinanti del mondo dello spettacolo.

Il progetto sarà distribuito prima da CNN+ e successivamente da HBO Max ed includerà interviste alle due amate star lette da artisti del calibro di George Clooney, Oscar Isaac, Laura Linney e Zoe Kazan. The Last Movie Stars celebrerà i personaggi enigmatici, il talento e la storia d'amore dei due attori, che occupano uno spazio unico a Hollywood e nell'immaginario del pubblico.



Il progetto è nato grazie all'avvicinamento delle figlie di Woodward e Newman a Hawke all'inizio della pandemia, successivamente gli è stato chiesto di dirigere un documentario sui loro genitori.



"Esplorare Woodward e Newman attraverso la loro storia d’amore di 50 anni si è rivelato più gratificante di quanto avrei potuto immaginare", ha detto Hawke. "Il loro lavoro, la loro filantropia e le loro vite sono una bussola che indica come può essere una vita sostanziale e significativa".



Il progetto in realtà è nato dallo stesso Newman che è morto nel 2008, l'attore aveva intenzione di scrivere un libro di memorie che aveva commissionato all’amico e sceneggiatore Stewart Stern. Su richiesta di Newman, Stern ha intervistato artisti del calibro di Woodward, Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal, Jacqueline Witte oltre che lo stesso Newman. Scorsese è produttore esecutivo ed è stato anche intervistato insieme ad artisti del calibro di Sally Field e Melanie Griffith.



Amy Entelis, Executive Vice President for Talent and Content Development per CNN Worldwide, ha aggiunto: “La brillante visione di Ethan illumina ciò che ci affascina di Joanne Woodward e Paul Newman in un film degno dei loro talenti e delle loro passioni. Non vediamo l'ora di condividere questa storia unica in più capitoli con gli abbonati alla CNN+". L'uscita di The Last Movie Stars è prevista nel 2022.



Newman è apparso in Cars 3 nel 2017, in una performance postuma dato che l'attore aveva doppiato il personaggio di Doc Hudson.