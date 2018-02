The Last Movie Star: Burt Reynolds nel nuovo trailer del film di Adam Rifkin

A24 ha rilasciato un nuovo trailer di, la pellicola con protagonisti, diretto da. Reynolds torna a recitare a distanza di otto anni, quando comparve nel filmdie nel film, diretto da

In The Last Movie Star, Burt Reynolds interpreta un attore anziano di nome Vic Edwards, molto popolare in passato. Fu un giocatore di football al college, una controfigura e poi un attore protagonista. Si dirige a Nashville dopo aver seguito i consigli di un amico (Chevy Chase), per ritirare un premio alla carriera. Invece di essere ospitato e viziato in una suite, scopre che si tratta di un festival low budget messo in scena localmente e lui è l'unico premiato che si sia mai fatto vivo da quelle parti.

Mentre si trova lì, intraprende un viaggio alla scoperta di sè.

The Last Movie Star è diretto da Adam Rifkin e comprende nel cast anche la star di Boyhood, Ellar Coltrane. Il film sarà presentato in anteprima su DIRECTV il 22 febbraio e uscirà in distribuzione limitata a New York e Los Angeles il 30 marzo.

Burt Reynolds è noto per aver recitato nei film Un tranquillo week-end di paura di John Boorman, Quella sporca ultima meta di Robert Aldrich e Boogie Nights - L'altra Hollywood di Paul Thomas Anderson. In tv ha recitato nella serie Hawk l'indiano e da guest star in show come My Name Is Earl e X-Files.