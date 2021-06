The Last Mercenary, il folle trailer del nuovo film Netflix con Jean Claude Van Damme

Annunciato lo scorso luglio 2020, nel corso del primo giorno della Geeked Week Netflix ha mostrato il primo e folle trailer dell'interessante e spericolato The Last Mercenary, nuova commedia d'azione che vede come grande e assoluto protagonista un ben ritrovato Jean Claude Van Damme.

Nel film, Van Damme veste i panni di un misterioso ex agente segreto che deve tornare con urgenza in Francia dopo che suo figlio è stato falsamente accusato dal governo di traffico di armi e droga, a causa di un errore da parte di un troppo zelante burocrate e un'operazione di mafia.

Fanno parte del cast anche Alban Ivanov (Lucky), Assa Sylla (Mortel) e Samir Decazza (Valide), mentre alla produzione troviamo Jean-Charles Levy e Nicolas Manuel (Forecast Pictures); Olivier Albou e Laurence Schonberg (Other Angle Pictures); David Charhon, Jakéma Charhon e Eponine Maillet (Mony Films); e infine Olias Barco e Vlad Riashyn (Apple Tree).

"The Last Mercenary è un progetto incredibilmente eccitate che mi permette di affrontare un nuovo genere" ha dichiarato l'action star belga. "Sono sempre stato un fan di Jean-Paul Belmondo e spero di farmi strada nell'action comedy a modo mio. La sceneggiatura di David Charhon mettere insieme diversi elementi in modo molto efficace: una bella storia con emozione, molta azione e tanto umorismo."



The Last Mercenary uscirà in esclusiva su Netflix il prossimo 30 luglio 2021.