The Last Manhunt, Jason Momoa nei panni di un cowboy nella prima foto ufficiale

Deadline ha diffuso la prima immagine ufficiale di Jason Momoa nel suo nuovo film The Last Manhunt. Dopo il successo di Dune e la realizzazione dell’atteso sequel di Aquaman, l’attore è co-sceneggiatore, produttore esecutivo e nel cast di questo film western.

La pellicola racconta la vera storia dell'ultima grande caccia all'uomo americana del vecchio west, basata sulla storia della tribù Chemehuevi a Joshua Tree, in California. Ambientato nel 1909 quando un presunto omicidio genera una tragedia che ricorda Romeo e Giulietta, il film segue Willie Boy (Martin Sensmeier) e il suo amore Carlotta (Mainei Kinimaka) che scappano dopo aver sparato accidentalmente a suo padre in uno scontro andato terribilmente storto. Con il presidente Taft che arriva nella zona, lo sceriffo locale guida due inseguitori nativi americani che cercano giustizia per il loro capo tribale "assassinato". Momoa interpreterà il ruolo di Big Jim.



Il cast è in gran parte di origine nativa americana e quella rappresentazione e autenticità sono state la chiave del progetto. Il co-protagonista di Momoa, Christian Camargo, dirige e interpreta lo sceriffo Frank Wilson, da una sceneggiatura di Pa'a Sibbett. Jason Momoa ha ascoltato la storia di Willie Boy mentre era a Joshua Tree e ne è rimasto affascinato. Ha chiamato il collega scrittore indigeno, Pa'a Sibbett, ed entrambi si sono immediatamente messi a lavoro sulla sceneggiatura.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Dune in attesa di scoprire quando il film raggiungerà le sale cinematografiche. E se siete curiosi potete dare un'occhiata anche alle prime immagini di Aquaman 2 che arriverà il 16 dicembre 2022.