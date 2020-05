The Last Guardian, in arrivo un film ispirato al celebre videogame: un insider è sicuro

Sembra che la Sony Pictures stia cercando di sviluppare un nuovo film basato su uno dei suoi giochi più famosi, ovvero The Last Guardian, action adventure del 2016 firmato Fumito Ueda.

Secondo l'insider Daniel Richtman, lo studio sta sviluppando un adattamento cinematografico di The Last Guardian: basato sulla stessa storia del videogame, il film racconterebbe la magica avventura di un orfano e della sua amicizia con Trico, un'enorme creatura simile a una chimera con il corpo e la testa di un gatto ma completamente ricoperti di piume. Il suo nome, come di certo i fan del videogame già sapranno, è in realtà un gioco di parole basato sui termini giapponesi toriko ("prigioniero") e tori ("uccellino").

Rilasciato nel 2016, The Last Guardian è un gioco in terza persona che combina elementi del genere d'azione-avventura e puzzle game. Stando al report, il progetto è attualmente alla ricerca dei volti per quattro ruoli chiave, tra cui il protagonista e il suo mostro alato. Per il protagonista, noto solo come Ragazzo, lo studio sarebbe alla ricerca di un attore di circa dodici anni. Inoltre, gli altri personaggi sono Ariana e Ueda, marito e moglie alla ricerca della figlia scomparsa Mono.

The Last Guardian, infine, sarebbe attualmente in fase di scrittura sotto la penna di Max Borenstein, autore della sceneggiatura di Godzilla e Kong: Skull Island. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

