The Last Duel, lo scontro ha inizio nella prima scena del film di Ridley Scott

The Last Duel è senza dubbio uno dei film più attesi di questo autunno cinematografico: il film di Ridley Scott si fa forte di due personaggi di grande fascino e di un cast stellare composto da nomi come Matt Damon, Jodie Comer e Adam Driver. Perché, dunque, resistere alla tentazione di dare una piccola sbirciatina a ciò che vedremo?

Fandango ha pubblicato pochi giorni fa i nuovi poster di The Last Duel, ma la produzione ha deciso proprio in queste ore di omaggiare gli spettatori con un estratto dal nuovo film del regista di Alien e Blade Runner, mostrandocene di fatto la sequenza iniziale.

Nei circa 5 minuti di clip vediamo quindi i protagonisti Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques le Gris (Adam Driver) prepararsi al duello che dovrà risolvere la spinosa questione della violenza che Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), moglie del già citato Jean, dichiara di aver subito ad opera del secondo duellante, storico amico e compagno d'arme di suo marito.

The Last Duel non sarà solo il ritorno alla regia di un grande nome come Ridley Scott, ma anche la prima collaborazione di Matt Damon e Ben Affleck alla sceneggiatura dai tempi di Will Hunting: a tal proposito, ecco perché Affleck e Damon non hanno scritto insieme per tutti questi anni prima di The Last Duel.