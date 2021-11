The Last Duel, Ridley Scott è 'estremamente deluso' dagli incassi del film

Il regista Ridley Scott ha parlato in una recente intervista dei risultati ottenuti al botteghino da The Last Duel, film con Adam Driver e Matt Demon tra gli altri. Scott non si è nascosto ed ha esternato tutta la sua delusione per i risultati portati a casa dalla pellicola storica.

Ambientato nella Francia medievale, il film è basato sul libro The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France di Eric Jager, su un cavaliere che sfida il suo amico a un duello dopo che sua moglie accusa l'amico di stupro. Realizzato con un budget dichiarato di $ 100 milioni, ha guadagnato solo $ 10 milioni a livello nazionale e sembra aver incassato meno di $ 30 milioni in tutto il mondo.

Il cineasta ha detto al New York Times che il risultato è stato "estremamente deludente" ma questo non gli impedirà di guardare al lato positivo, mentre si appresta a lanciare il suo secondo attesissimo film dell’anno, date un'occhiata al trailer di House of Gucci. Scott ha ammesso di aver incassato il colpo, ma si è anche preso un momento per ricordare a tutti che Blade Runner, uno dei classici più duraturi che ha diretto, fu stroncato dopo la sua uscita nel 1982.



“È stato estremamente deludente. La cosa fatale è pensare che funzionerà, e poi non è così, pensavo lo stesso di Blade Runner! Fui crocifisso da un grande critico dell'epoca chiamato Pauline Kael. È per questo che non ho mai letto critiche, mai. Devi decidere tu stesso: se ti preoccupi di ciò che il pubblico sta pensando e di ciò che potrebbe volere, è fatale. Un buon film troverà se stesso, e ora Blade Runner è nella Biblioteca del Congresso Non c'è niente come il successo per farti sentire bene al mattino, giusto? Se ti piace quello che hai fatto, vai avanti".



Non perdetevi la nostra recensione di The Last Duel e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate della pellicola e delle parole di Scott!