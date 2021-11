The Last Duel, quando esce gratis su Disney Plus? La data ufficiale è vicinissima

The Last Duel è uno dei film più discussi del momento a causa del grave flop registrato al botteghino internazionale, ma molto presto il kolossal di Ridley Scott con protagonisti Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer potrebbe trovare maggior fortuna in streaming su Disney+.

Del resto il regista di Alien e Blade Runner è famoso per aver realizzato film il cui destino è stato quello di fallire in sala per poi essere riscoperti in home-video, e per via delle nuove finestre di esclusività dei cinema dettate dalla pandemia la riscoperta di The Last Duel potrà iniziare tra pochissimo: la Disney ci ha infatti comunicato che il film sarà disponibile su Disney+ a partire dal 3 dicembre prossimo, ovvero da questa settimana. Un'occasione davvero imperdibile per recuperare quello che è idealmente il capitolo conclusivo di una sorta di trilogia medievale dopo Le crociate e Robin Hood.

Basato su un'incredibile storia vera, The Last Duel è la messa in scena di scontri di punti di vista convergenti, fatta non tanto di battaglie di corpi vere e proprie quanto di guerre di opinioni che assumono corporeità nell'atto del duellare. Il combattimento fisico anticipato fin dal titolo, che Ridley Scott utilizza come catalizzatore delle aspettative del pubblico (combattimento che, una volta arrivato, si staglia come una delle sequenze più belle e più crude che Hollywood abbia visto negli ultimi tempi), diventa la supremazia di una verità sull'altra, un duello di verità. E il finale aureo, solare, dai colori lucenti e dorati che giungono quasi prepotenti a chiudere l'opera in forte contrapposizione con gli scorci glaciali di tutte le immagini precedenti, sembrerebbero l'ennesimo cambio di prospettiva di questo film dalle prospettive molteplici entro le quali Ridley Scott, uno e trino, rappresenta le diverse sfaccettature delle realtà del suo cinema.

