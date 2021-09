The Last Duel, nuovo poster! Ridley Scott: 'Un personaggio è ispirato a mia madre'

L'adattamento del libro omonimo di Eric Jager, The Last Duel, è uno dei due attesissimi film di Ridley Scott in uscita nel 2021, insieme a House of Gucci. Parlando della pellicola con protagonisti Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver il regista ha rivelato un piccolo dettaglio su un personaggio.

Scott ha affermato che sua madre ha ispirato il personaggio interpretato da Jodie Comer.

Basato in parte su una storia di vita reale, il film di Scott descrive una versione romanzata dell'ultimo processo per combattimento concesso legalmente in Francia, tra Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver).

La moglie di Jean, Marguerite (Comer), accusa Jacques di averla violentata, un'accusa che lui afferma fermamente come falsa. The Last Duel è stato scritto da Damon, Ben Affleck (che interpreta anche il conte Pierre d'Alençon) e Nicole Holofcener, con ognuno che scrive il punto di vista di un personaggio.



Parlando con Empire Scott ha rivelato che la caratterizzazione di Marguerite attinge dalla sua vita personale. Descrive sua madre come una presenza formativa e assertiva durante la sua infanzia e capo della famiglia, che ha influenzato il modo in cui ha diretto la performance di Comer.



"Penso che si riduca tutto a una donna nella mia vita, mia madre. Lei era il capo, senza fo**ute domande. Ci avrebbe guidato senza sosta."

Scott ha anche affrontato la controversia che circonda The Last Duel, alcuni si chiedono se i registi maschi coinvolti nel progetto siano le persone giuste per raccontare questa storia. "Devono dare un'occhiata alla mia biografia. Il film pro-donna più potente che ho realizzato è stato Soldato Jane. La gente lo dimentica per qualche motivo".

Il film è stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia all'inizio di settembre e le prime recensioni critiche sono state divise proprio su questo tema. Proprio in occasione del Festival Scott è stato insignito del Premio Cartier Glory to the Filmmaker. Inoltre, la campagna promozionale del film continua ed un nuovo poster della pellicola è stato diffuso online, potete vederlo in calce alla notizia.

Se volete potete dare un'occhiata al trailer di The Last Duel che debutterà il 14 ottobre 2021 in Italia