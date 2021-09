The Last Duel: i nuovi poster con Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer

Sull'account ufficiale di The Last Duel per il social network Twitter, sono spuntati i nuovi character poster ufficiali che accendono i riflettori sui quattro protagonisti del film di Ridley Scott, interpretati da Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer.

Il film drammatico storico, il primo dei tre nuovi lungometraggi in arrivo da Ridley Scott, ha ottenuto ottime recensioni dalla premiere al Festival del Cinema di Venezia all'inizio di questo mese: ambientata nella Francia del XIV secolo, la storia vede Marguerite de Thibouville (Jodie Comer) affermare di essere stata vittima di un'aggressione sessuale per mano del migliore amico di suo marito, Jean de Carrouges (Matt Damon), che a quel punto per difendere l'onore suo e di sua moglie si vede costretto a sfidare in duello l'accusato, Jacques Le Gris (Adam Driver), chiedendo un processo per combattimento: il loro scontro passerà alla storia come l'ultimo duello legale nella storia francese.

The Last Duel è ha fatto parlare di sé anche perché può vantare la prima sceneggiatura scritta da Ben Affleck e Matt Damon dal premio Oscar vinto per Good Will Hunting quasi venticinque anni fa: il copione è stato co-scritto dai due amici 'bostoniani' insieme a Nicole Holofcener. Il cast d'ensemble comprende anche Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine e Michael McElhatton.

La data d'uscita è fissata al 15 ottobre ottobre prossimo come esclusiva delle sale. Qui sotto potete ammirare i quattro character poster. Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti.