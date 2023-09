The Last Duel, perchè ogni capitolo del film è scritto da un autore diverso?

Tra i tantissimi film realizzati negli ultimi anni da Ridley Scott spicca sicuramente The Last Duel, pellicola che racconta un fatto storico realmente accaduto. Nonostante i pochi incassi ottenuti al botteghino, il film è stato largamente apprezzato per il modo in cui racconto la prospettiva femminile.

Ad essere raccontata in The Last Duel, è la prima accusa registrata e documentata di molestie. Ambientata nel 17esimo secolo, il film svela le cause del duello tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici che si scontreranno nell'ultimo duello di Dio, dopo che il secondo viene accusato di aver violentato la moglie del primo. Dopo l'uscita di The Last Duel molti sono rimasti colpiti dalla mancata considerazione dell'Academy per il film che affronta, in una ambientazione passata, un tema molto contemporaneo.

La pellicola è divisa in tre capitoli ognuno dei quali racconta una "verità" dal punto di vista dei tre protagonisti. Ogni "parte" del film, infatti, è narrata secondo una prospettiva ben precisa immedesimandosi totalmente nei panni del personaggio. Per evitare di risultare maschilisti o, in quale modo, irrispettosi dell'importanza che la donna ha all'interno della storia, Ben Affleck e Matt Damon, entrambi sceneggiatori della pellicola, decisero di rivolgersi all'autrice Nicole Holofcener che si è occupata della scrittura del capitolo finale dedicato alla "verità" di Lady Marguerite.

