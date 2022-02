The Last Duel, perché l'Academy non ha preso in considerazione il film di Ridley Scott?

Ridley Scott è un regista molto attivo, che quest'anno è arrivato in sala con ben due film: House of Gucci e The Last Duel. Il primo in particolare ha fatto molto parlare, mentre il secondo non ha attirato l'attenzione di pubblico e critica, passando un po' in sordina anche durante la stagione dei premi, non ricevendo nomination agli Oscar: perché?

Molti lo descrivono come uno dei migliori film di Scott degli ultimi anni, mentre altri non ne sono molto convinti. C'è poi una grande percentuale di persone che non l'ha proprio visto, e sembra che siano proprio loro ad avere un peso in questa decisione presa dall'Academy. Infatti la commissione ha probabilmente snobbato il film a causa della scarsa risposta che ha avuto in sala. Infatti mentre House of Gucci, che è stato valutato decisamente peggio dalla critica, ha però portato al cinema un gran numero di persone grazie alla efficace pubblicità, The Last Duel ha registrato numeri molto bassi al box office.

Non è un segreto che gli Oscar si basino molto sull'impatto culturale ed economico che i film hanno avuto nel corso della stagione, e purtroppo The Last Duel in questo senso è passato un po' in secondo piano. Una questione che Ridley Scott non ha preso molto bene. Il regista infatti ha commentato il flop dicendosi "estremamente deluso". E delusi sono anche i suoi fan, che speravano in qualche nomination per l'ultima fatica del regista, che è già al lavoro su un nuovo progetto.