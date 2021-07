The Last Duel, parla Ridley Scott: 'Ben Affleck e Matt Damon sono un valore aggiunto'

Il primo trailer ufficiale di The Last Duel ha finalmente svelato uno dei tre nuovi film di Ridley Scott, ambientato nella Francia medievale e interpretato da Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer.

Il film è basato sul libro di Eric Jager “The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France”, e fa rivivere il turbolento Medioevo con dettagli impressionanti. Ridley Scott in una dichiarazione ufficiale ha commentato: “Amo lavorare con Matt, quindi è stato un valore aggiunto poter lavorare con lui e Ben sia come attori che come sceneggiatori, insieme a Nicole Holofcener. Sapevo che avremmo ottenuto un grande risultato”. Su Jodie Comer, il regista ha detto: “Avevo apprezzato la serie Killing Eve e cercavo un’opportunità per presentare a Jodie Comer un ruolo stimolante. La sua interpretazione di Marguerite la renderà una delle grandi attrici della sua generazione”.

Ben Affleck, Matt Damon e la co-sceneggiatrice Nicole Holofcener hanno affermato: “Questo film è un tentativo di raccontare nuovamente la storia di una donna eroica della storia, di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Abbiamo ammirato il suo coraggio e la sua risoluta determinazione, e sentivamo che questa era una storia che doveva essere raccontata e la cui drammaticità avrebbe catturato il pubblico nel modo in cui ha commosso noi come sceneggiatori. Approfondendo ulteriormente la storia, abbiamo scoperto che molti aspetti del patriarcato formale e codificato dell'Europa occidentale del XIV secolo sono ancora presenti in modo residuo, e in alcuni casi quasi immutato, nella società di oggi”. Il trio ha aggiunto: “Abbiamo scelto di usare l'espediente di raccontare la storia dal punto di vista di diversi personaggi per esaminare il fatto immutabile che, anche se spesso più persone che vivono lo stesso evento ne escono con resoconti diversi, ci può essere una sola verità”.

Basato su eventi reali, The Last Duel rivela ipotesi a lungo sostenute sull'ultimo duello autorizzato in Francia tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici diventati acerrimi rivali: Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia; Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente aggredita da Le Gris, un'accusa che però lui nega, lei si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per denunciare pubblicamente il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all'ultimo sangue, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio.



La data d'uscita in Italia è fissata per il 14 ottobre prossimo. Il film, una produzione 20th Century Studios, sarà distribuito da Disney.