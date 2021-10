The Last Duel da oggi al cinema: scoprite la storia vera che ha ispirato il film

Dopo l'anteprima mondiale al Festival di Venezia The Last Duel, il nuovo film diretto dall'acclamato regista Ridley Scott, arriva oggi al cinema in Italia con un cast ricco di star che include Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck.

Conoscete la storia vera che ha ispirato The Last Duel? Se la risposta è no ve la raccontiamo in breve nell'articolo che segue, chiaramente senza spoiler: il film si basa infatti sulla storia del nobile francese Sir Jean de Carrouges IV (Matt Damon), che nel 1386 ha combattuto contro il suo ex amico Sir Jacque Le Gris (Adam Driver) dopo averlo accusato di aver violentato e ingravidato sua moglie, Marguerite (Jodie Comer), alla fine del mese di gennaio.

Fu proprio Marguerite a denunciare l'accaduto, e il primo processo penale secondo le informazioni note agli storici si concluse con l'assoluzione di Le Gris, aiutato - stando ad alcune fonti - dal giudice locale, a quanto pare un suo amico. Lo stesso giudice avrebbe accusato successivamente Marguerite di aver inventato tutta la storia per calunniare Le Gris, ma Carrouges, un rispettato cavaliere, dopo aver denunciato il processo farsa e si recò personalmente a Parigi per appellarsi al Parlamento e al re (interpretato nel film da Ben Affleck). Nell'estate del 1386 si tenne un secondo processo, ma la mancanza di altri nobili testimoni fece arenare il caso, nonostante la stessa Marguerite - che nel frattempo stava portando avanti la gravidanza - fu ascoltata dai giudici e dal re in persona.

Il Parlamento, però, non ottenne un verdetto finale, dunque fu Carrouges ad invocare "duello giudiziario", vale a dire una lotta all'ultimo sangue contro Le Gris per lasciare a Dio il compito di decidere da che parte pendesse la ragione. Il re però sentenziò che, se il cavaliere avesse perso e fosse morto, e dunque riconosciuto nel torto agli occhi di Dio, anche sua moglie sarebbe stata bruciata viva sul rogo per aver mentito di fronte a Dio. I due uomini hanno combattuto davanti ad una folla enorme a Parigi e alla corte reale, incluso il re, con una sanguinosa battaglia che si tenne alla fine di dicembre.

Non vi riveleremo l'esito del duello, ma sappiate che ancora oggi gli storici non sanno chi dei due cavalieri avesse ragione. L'opinione pubblica continuò a dibattere almeno fino alla fine del XIX secolo, quando l'ultimo parente vivente di Le Gris pubblicò un libro che sosteneva l'innocenza del suo antenato (anche se la maggior parte degli storici ritiene che Le Gris fosse probabilmente colpevole).

