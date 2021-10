The Last Duel, Matt Damon svela:'Ecco come fu il duello nella realtà'

Matt Damon e Adam Driver sono i due protagonisti di una disputa molto importante in The Last Duel, l'ultimo film diretto da Ridley Scott e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. The Last Duel è da ieri, giovedì 14 ottobre, nelle sale italiane. Damon in un'intervista ha parlato di un momento particolare del film.

La scena di apertura del film mostra un'anteprima dello scontro finale tra Sir Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris; entrambi, indossata l'armatura e montati sui loro destrieri, afferrano le redini e si caricano a vicenda, prima che gli opening credit interrompano la scena.

Tuttavia Damon ha raccontato un aneddoto molto divertente, ammettendo di aver dovuto prendersi delle libertà rispetto al romanzo di partenza per dare maggior mobilità alla scena e renderla più cinematografica:"Nel libro che abbiamo adattato scritto da Eric Jager, è spiegato meticolosamente il duello e com'è successo esattamente perché si è incastonato nella storia. Era un fatto molto famoso. Ed era decisamente non cinematografico perché questi ragazzi fondamentalmente sembravano lattine giganti. Avevano queste fessure negli occhi. Sarebbe stato davvero imbarazzante e non sarebbe stato bello" ha dichiarato l'attore.

Il film è tratto dal romanzo del 2004, dal titolo L'ultimo duello. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova per combattimento nella Francia medievale.



