The Last Duel: Matt Damon e il (quasi) bacio con Ben Affleck

Dopo Venezia The Last Duel è arrivato a New York per la premiere. La nuova pellicola di Ridley Scott vedrà come protagonisti due vecchi amici, Matt Damon e Ben Affleck. I due lavorano insieme da anni, e si considerano ormai come fratelli, in quanto sono molto vicini. Così vicini che... nel film condividono un bacio!

Bisogna ricordare che The Last Duel si svolge in epoca medievale, e dunque le usanze erano molto diverse. In un'intervista con ET, Affleck ha spiegato che nella storia originale, nel corso del cerimoniale che loro descrivono, i baci sulla bocca erano consueti in determinate situazioni e lui e Damon hanno scritto la loro sceneggiatura per rimanere fedeli a questo.

"Sarebbe stato il nostro primo bacio sullo schermo" ha detto Matt Damon, parlando al passato perché Scott ha invece deciso di tagliarlo dal film. Pur trattandosi di un gesto che poteva indicare un gioco di potere o una dimostrazione di rispetto, il regista ha pensato che potesse distrarre il pubblico e lo ha sostituito con un inchino, che sicuramente otterrà una reazione più tranquilla da parte degli spettatori.

I due hanno accettato con tranquillità la decisione, perché come affermato da Affleck "Il suo [di Ridley Scott] istinto è abbastanza buono."

I fan attendono ora il 15 Ottobre, data in cui potranno vedere la pellicola (senza il famoso bacio). Nel frattempo sono stati resi disponibili i poster di The Last Duel.