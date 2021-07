The Last Duel, Matt Damon e Adam Driver nel trailer del nuovo film di Ridley Scott!

20th Century Studios ha diffuso in rete il trailer ufficiale di The Last Duel, nuovo dramma storico diretto da Ridley Scott che vedrà come protagonisti Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck in una storia di tradimento e vendetta ambientata nella Francia del 14° secolo.

Damon e Driver vestono i panni di due migliori amici, il cavaliere normanno Jean de Carrouges e il suo scudiero Jacques Le Gris. Il primo, tornato dalla guerra, accusa Le gris di aver violentato la moglie Marguerite. Nessuno crede alla versione della donna, e il soldato da appello al Re Carlo VI di Francia per annullare la decisione emessa dal conte Pierre Anencon, il cui verdetto prevede che i due omini combattano un duello all'ultimo sangue: il sopravvissuto verrà dichiarato come vincitore per segno della volontà di Dio. E se de Carrogues perderà, sua moglie sarà bruciata sul rogo per la sua falsa accusa.

Come svelato alla fine del filmato, a cui potete dare un'occhiata all'interno della news, la pellicola debutterà nelle sale italiane il prossimo 14 ottobre 2021, con un giorno di anticipo rispetto alla release oltreoceano.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, vi lasciamo a tutti i dettagli sui 3 film in arrivo di Ridley Scott.