The Last Duel: Jodie Comer in trattative per il nuovo film di Ridley Scott

Secondo quanto riporta Variety, la star di Killing Eve Jamie Comer è in trattative con la Dinsey-Fox per recitare nell'atteso The Last Duel di Ridley Scott. Se tutto andrà come previsto, l'attrice si unirà ai già confermati Matt Damon e Ben Affleck.

Ambientato nella Francia del XIV secolo, il film racconta la storia di un uomo parti per ka guerra che quando fa ritorno scopre che un suo amico ha violentato la propria moglie - quest'ultima sarà interpretata dalla Comer. Nessuno vuole crederle, così il soldato si appella al Re di Francia per chiedere un duello all'ultimo sangue e rimettere così la sua sorte al fato, in quello che sarà l'ultimo duello legale della storia del paese.

Variety fa notare che, nonostante il film non sia ancora stato confermato ufficialmente, lo studio ha tutte le intenzioni di andare avanti con il progetto: in questo caso il casting dell'attrice sarebbe già cosa fatta. In caso di via libera da parte della Disney, le riprese di The Last Duel dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020.

La sceneggiatura del film è scritta da Nicole Holofcener insieme agli stessi Damon e Affleck. Il duo premio oscar per Will Hunting - Genio Ribelle agiranno anche da produttori insieme a Scott e al partner Kevin Walsh. Tra i produttori figura anche Drew Vinto per la Pearl Street Films, con Madison Ainsley in veste di produttrice esecutiva.

Scott sta sviluppando anche Il Gladiatore 2, sequel del kolossal uscito nel 2000 di cui non è ancora stata rivelata una data di uscita.