The Last Duel: JLo pubblica una sua foto alla premiere del film!

Abbiamo recentemente dato uno sguardo al poster di The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott in cui vedremo attori come Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Quest'ultimo nel corso della Premiere di New York è stato accompagnato da Jennifer Lopez, che ha celebrato l'occasione pubblicando uno scatto del Red Carpet sui suoi social.

Il ritorno di fiamma tra JLo e Ben Affleck è ormai notizia di Maggio, e i due sono stati visti insieme a molti eventi pubblici. Come ben sappiamo non si tratta della prima volta che ci provano, e dopo un fidanzamento rotto, la coppia è tornata insieme tanti anni dopo e sembra adesso fare sul serio, per la gioia di tutti i fan.

Potrebbe sembrare una notizia da poco, ma il reciproco sostegno in occasione di eventi di questo genere, parlando di due star di grande livello, non è scontato. Jennifer Lopez è un'artista che lavora sempre su tanti progetti alla volta, e lo stesso vale per Ben Affleck, dunque trovare il tempo per l'altro è qualcosa di importante.

Nelle foto pubblicate su Instagram Jennifer Lopez guarda Ben Affleck mentre presumibilmente risponde alle domande di un'intervistatore sul red carpet, e sullo sfondo si vede la locandina di The Last Duel. Il film è stato già presentato al Festival del Cinema di Venezia all'inizio di questo mese. Ambientato nella Francia del XIV secolo, The Last Duel racconta dell'ultimo duello legale della storia francese. La nuova pellicola di Ridley Scott sarà in sala a partire dal 15 Ottobre. Intanto possiamo goderci gli scatti dei protagonisti dal red carpet della premiere di NY.