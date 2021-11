The Last Duel e House of Gucci, ci saranno le director's cut? Risponde Ridley Scott

Mentre il clamoroso flop di The Last Duel sta facendo discutere analisti, critici e fan sul futuro del genere cavalleresco al cinema, Ridley Scott pensa già al suo prossimo film in uscita, House of Gucci.

In una recente intervista promozionale, infatti, il regista è stato interrogato sulla possibilità di distribuire in futuro una versione director's cut di The Last Duel e House of Gucci, e sulla questione si è pronunciato con le seguenti parole: "No, non direi, non esattamente: i film che sono arrivati al cinema sono la mia director's cut. Non tornerò fra qualche mese con una versione di quattro ore, o che so io. Quelli abbiamo preparato durano già due ore e mezza. Ma chi lo sa, vedere un film al cinema o vederlo a casa non è la stessa cosa: a casa puoi mettere in pausa, alzarti dal divano e andare a farti una birra, per poi riprendere la visione. Quindi probabilmente farò qualcos'altro. Ripeto, non sarà una director's cut. Diciamo che sarà un long cut".

Insomma a quanto pare Ridley Scott avrebbe già in mente di tornare al montaggio di House of Gucci e The Last Duel per realizzare delle versioni estese dei due film, che non saranno necessariamente delle director's cut ma forniranno ai fan la possibilità di scoprire scene rimaste fuori dalla versione cinematografica. Ricordiamo che il regista ha un certo feeling con le versioni alternative dei suoi film, tra extended cut o director's cut che dir si voglia, avendo ottenuto il plauso della critica con i montaggi alternativi di Blade Runner, Alien, Le Crociate e The Counselor, solo per citarne alcuni, e spesso arrivando addirittura a ribaltare il giudizio riservato al film originale.

