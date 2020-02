The Last Duel, le foto dal set del film di Ridley Scott con Ben Affleck e Matt Damon

JustJared ha pubblicato le prime foto dal set di The Last Duel, nuovo film diretto da Ridley Scott che avrà per protagonisti le superstar Matt Damon e Ben Affleck.

Potete trovare uno scatto in calce all'articolo, mentre cliccando sul link della fonte sarete liberi di abbuffarvi delle tantissime immagini rubate dal set. Inoltre, come potete vedere sempre scendendo nella parte bassa dell'articolo, anche Adam Driver è arrivato in città per l'inizio delle riprese.

The Last Duel, presumibilmente in uscita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, è basato su una sceneggiatura scritta da Matt Damon e Ben Affleck, e racconterà una storia di vendetta tra due migliori amici che per Scott fungerà come una sorta di sequel spirituale de I Duellanti, opera prima del regista inglese.

La vicenda ruoterà intorno allo scontro tra il cavaliere normanno Jean de Carrouges e il suo scudiero Jacques Le Gris, amici fraterni separati per la prima volta quando il primo va in guerra. Al suo ritorno, Jean accuserà Jacques di aver violentato la moglie Margerite de Carrouges; ma siccome nessuno, a parte il marito, sembra credere alla storia della donna, lui si appellerà al Re di Francia, e sfiderà a duello l'ex amico. Chi rimarrà in vita verrà dichiarato vincitore come segno della volontà divina, ma se Jean de Carrouges dovesse perdere allora sua moglie verrà bruciata viva come punizione per le sue false accuse nei confronti di Jacques.

