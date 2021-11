The Last Duel, ecco come recuperare in streaming il film di Ridley Scott se l'avete perso

Il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel ha deluso al boxoffice. La pellicola con Adam Driver, Matt Demon e Jodie Comer ha fatto il suo debutto in sala il 14 Ottobre, e il regista si è detto molto deluso dalla risposta del pubblico. Ora, coloro che se lo sono persi, aspettano il debutto in streaming: quando avverrà?

Il film ambientato nel XIV secolo della 20th Century Studios, a quanto pare, approderà molto presto su Disney+. La casa di produzione, infatti, ha fatto un accordo con il colosso dello streaming, e da quanto dichiarato, The Last Duel sarà disponibile in UK e Irlanda a partire dal 1 Dicembre 2021. Molto prima di quanto ci saremmo aspettati, dunque. Inizialmente era anche stato dichiarato che i fan Australiani e Canadesi avrebbero potuto vedere la pellicola su Disney+ a partire dal 29 Novembre, ma la data non è stata poi confermata.

Secondo quanto dichiarato, invece, negli USA il film non arriverà su Disney+. Una scelta che potrebbe lasciare perplessi, ma la spiegazione è più semplice del previsto. Infatti The Last Duel è vietato ai minori di 17 anni, e non è stato ritenuto idoneo per una piattaforma come Disney+. Inoltre in questo Paese la 20th Century aveva già fatto accordi per la distribuzione con HBO Max, dove la pellicola sarà disponibile prossimamente.

E in Italia? Nel nostro Paese si parla di un approdo su Disney+, che non ha ancora una data ben definita. Secondo le valutazioni fatte, salvo annunci all'ultimo, l'arrivo sulla piattaforma in Italia dovrebbe avvenire a inizio 2022. Ovviamente tutti sperano che possa succedere prima. Nell'attesa vi lasciamo con un dietro le quinte di The Last Duel.