The Last Duel, Ben Affleck è nervoso all'idea di fare un film con Matt Damon e Adam Driver

Dopo le prime foto dal set di The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott attualmente in produzione, arrivano anche le prime dichiarazioni relative al progetto.

A parlare è stato Ben Affleck, recentemente sotto i riflettori per via delle drammatiche rivelazioni sui suoi problemi di alcolismo e The Batman. L'attore, che ha scritto il film insieme al suo amico di una vita Matt Damon, si è detto molto nervoso all'idea di girare un film con Scott, Damon e il "giovane" Adam Driver.

"Sono un po' nervoso. Perché non ho mai fatto il cavaliere medievale! La storia è ambientata nel 1386, quindi ci saranno armature e spade e cose del genere. Ma è stato un vero piacere lavorare con Matt e Nicole Holofcener, che ha scritto la sceneggiatura insieme a noi. Matt ed io continuavamo a dire: 'Perché non abbiamo scritto insieme molto più spesso in passato?' Questa volta fortunatamente le nostre agende si incastravano alla perfezione, e la cosa ci ha lasciato diverso tempo libero per ritrovarci e scrivere. Abbiamo ottenuto la regia di Ridley Scott. E nel film ci sono anche Jodie Comer e Adam Driver, il che rende tutto ancora più eccitante."

The Last Duel segna la prima collaborazione cinematografica tra i due amici dai tempi di Jersey Girls (2004). È anche la prima volta che Damon e Affleck tornano a scrivere una storia in coppia da Good Will Hunting, che agli Oscar 1998 valse loro una statuetta per la miglior sceneggiatura originale.

Il film dovrebbe uscire a ridosso della stagione dei premi 2020/2021.