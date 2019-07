The Last Duel: Ben Affleck e Matt Damon di nuovo insieme per Ridley Scott

Secondo quanto riportato da Deadline, Ridely Scott dirigerà The Last Duel, film storico che vedrà riunita la coppia composta da Ben Affleck e Matt Damon su uno script per il grande schermo a più di vent'anni di distanza dall'ultima volta.

The Last Duel sarà un racconto di vendetta basato sul romanzo di Eric Jager, con la sceneggiatura - quasi ultimata - scritta dagli stessi Damon e Affleck con l'ausilio di Nicole Holofcener, regista e sceneggiatrice nominata all'Oscar quest'anno per lo script di Copia originale. I lavori sulla pellicola starebbero procedendo a ritmi piuttosto spediti e si tratterebbe della prima collaborazione alla sceneggiatura per Affleck e Damon dai tempi di Will Hunting - Genio ribelle, scritto dai due e che valse a entrambi la statuetta come miglior sceneggiatura.

La pellicola sarà prodotta da Scott e Kevin Walsh tramite la loro Scott Free e da Damon e Affleck attraverso la rispettiva casa di produzione, la Pearl Street. I diritti di sfruttamento cinematografico del romanzo, il cui titolo integrale è The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France, sono stati per anni in mano alla Fox, ma con l'acquisizione di quest'ultima da parte della Disney sarà interessante vedere se il progetto verrà portato avanti proprio dalla casa di Topolino oppure traslocherà altrove.

The Last Duel è una storia di vendetta tra due migliori amici, interpretati da Damon e Affleck. I personaggi principali sono il cavaliere normanno Jean de Carrouges e lo scudiero Jacques Le Gris. I due erano amici. Quando il primo va in guerra, al suo ritorno accuserà il secondo di aver violentato la moglie Margerite de Carrouges. Nessuno sembra credere alla storia della moglie, così il soldato si appella al Re di Francia affinché modifichi la decisione del conte Pierre d’Anencon, che aveva deciso in favore di Le Gris. La decisione porta dunque a un duello all'ultimo sangue tra i due ex-amici. Chi rimarrà in vita verrà dichiarato vincitore come segno della volontà divina. Ma se Jean de Carrouges dovesse perdere, sua moglie verrà bruciata viva come punizione per le sue false accuse.

Per Damon e Ridley Scott è un ritorno insieme dopo la collaborazione in The Martian - Sopravvissuto, mentre per Scott è un ritorno alle tematiche del suo debutto cinematografico, I duellanti. Se la Disney non dovesse dare il via libera altri studios sono già interessati alla pellicola, con Scott che rimanderebbe così il suo film su Merlino, sempre per Disney.