The Last Duel: ecco Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver sul set del film di Ridley Scott

Proseguono come previsto le riprese di The Last Duel, nuova e attesa pellicola diretta da Ridley Scott di cui possiamo avere un nuovo sguardo grazie a una valanga di foto scattate sul set di Sarlat, in Francia.

Le immagini, che potete trovare sul sito di TMZ e sulle pagine di Just Jared, mostrano i protagonisti Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver con indosso dei costumi medievali che non possono che ricordare le atmosfere de I Duellanti, splendido esordio alla regia del regista di Blade Runner.

Scritto da Affleck e Damon insieme a Nicol Holofcener, il film racconterà lo scontro tra il cavaliere normanno Jean de Carrouges e il suo scudiero Jacques Le Gris, amici fraterni separati per la prima volta quando il primo va in guerra. Al suo ritorno, Jean accuserà Jacques di aver violentato la moglie Margerite de Carrouges; ma siccome nessuno, a parte il marito, sembra credere alla storia della donna, lui si appellerà al Re di Francia, e sfiderà a duello l'ex amico. Chi rimarrà in vita verrà dichiarato vincitore come segno della volontà divina, ma se Jean de Carrouges dovesse perdere allora sua moglie verrà bruciata viva come punizione per le sue false accuse nei confronti di Jacques.

Il film, distribuito dai 20th Century Studios ora proprietà della Disney, è atteso nelle sale l'8 gennaio 2021. Per altre notizie, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Ben Affleck sui colleghi del cast di The Last Duel.