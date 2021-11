The Last Duel, arriva la clip esclusiva in cui Ridley Scott dirige una scena del film

The Last Duel dovrebbe arrivare su Disney+ Italia molto presto, mentre negli USA fa il suo debutto in digitale. In vista dell'arrivo in 4K, Blu-Ray e DVD del 14 Dicembre, Collider rivela adesso in esclusiva una clip dal set, in cui vediamo Scott dirigere l'inizio dell'intenso duello del film. Troverete il video in cima all'articolo.

Il cast della pellicola è composto da nomi molto noti, come Jodie Comer, Ben Affleck e i due principali, Matt Damon e Adam Driver che vestono i panni di Jean de Carrouges e Jacques Le Gris. Proprio loro due devono combattere fino alla morte dopo che la moglie di de Carrouges accusa Le Gris di aggressione.

Nella clip esclusiva scopriamo tutto sulla scena del duello ricco di azione tra Damon e Driver, con Scott che li dirige. Pian piano vediamo lo scontro prendere vita sullo schermo, improvvisamente interrotto da inquadrature degli storyboard e di tutti i trucchi e delle magie del dietro le quinte che entrano in gioco per rendere l'esperienza delle riprese sicura per tutti i soggetti coinvolti nelle varie acrobazie.

The Last Duel è un film molto discusso al momento, a causa del flop al botteghino, per cui Scott ha cercato subito una spiegazione. Il regista ha infatti dato la colpa ai millennial, che non sono in grado di alzare la testa dai loro smartphone. Un'affermazione un po' esagerata? Forse. Ma intanto possiamo scoprire come è stata girata la scena più importante del film. Guardandola (anche) dal nostro smartphone.