The Last Duel, Ben Affleck sbarca al Lido di Venezia insieme a Jennifer Lopez

Come sappiamo grazie al programma ufficiale della 78° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia, l'attesissimo The Last Duel di Ridley Scott sarà presentato in anteprima nazionale domani, 10 settembre 2021, al Lido, e per l'occasione sfileranno sul red carpet tutti i protagonisti dell'intrigante dramma storico.

Tra questi ci sarà ovviamente anche Ben Affleck, che insieme all'amico e collega Matt Damon (pure lui nel cast) ha firmato la sceneggiatura del film a 24 anni di distanza dal loro primo e unico script condiviso, quello del meraviglioso Will Huntig - Genio Ribelle diretto da Gus Van Sant nel 1997.



Nonostante ci sia attesa per rivedere i due al Lido anche insieme all'incredibile Jodie Comer - per altro vera protagonista del film -, i fan e il gossip internazionale tutto sta aspettando solo di vedere Ben Affleck in compagnia della sua nuova (vecchia?) fiamma, Jennifer Lopez, coppia riassortita dopo più di un decennio di distacco dalla loro prima relazione più o meno stabile.



Non era finora chiaro se però la Lopez sarebbe sbarcata a Venezia, ma è adesso grazie alle foto scattata da WHOOPSEE e condivise via Instagram che ci viene confermato l'arrivo dei Bennifer al Lido, con tanto di abbracci, strette di mano e baci romantici.



L'ufficialità del ritorno insieme di Ben Affleck e Jennifer Lopez c'è stato lo scorso giugno.



Vi ricordiamo che The Last Duel uscirà poi nelle sale italiane il prossimo 14 ottobre 2021. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alla rinascita di Ridley Scott.