The Last Duel, Ben Affleck e Matt Damon:'Ecco perché non abbiamo scritto insieme per anni'

Ben Affleck e Matt Damon sono prima di tutto grandi amici nella vita privata ma li accomuna anche il primo grande successo della loro carriera: Will Hunting - Genio ribelle, grazie al quale vinsero l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Ora, ad oltre vent'anni di distanza, un nuovo script co-scritto: The Last Duel.

Nel corso di una round table di Entertainment Weekly, Matt Damon e Ben Affleck hanno spiegato il motivo per cui non hanno più collaborato insieme alla sceneggiatura di un film in tutti questi anni e sulla scelta di Nicole Holofcener come co-sceneggiatrice. Su Everyeye inoltre trovate i poster di The Last Duel, con i personaggi del film.

"Si tratta della miglior autrice al mondo [Holofcener]" spiega Damon. E Affleck aggiunge:"Volevamo che fosse bello". Incalzato, Damon ribadisce:"Non scrivevamo da molto tempo. Penso principalmente perché la prima volta, quando abbiamo scritto Will Hunting - Genio ribelle non sapevamo davvero cosa stessimo facendo. E ci è voluto davvero molto tempo. E penso che entrambi probabilmente pensavamo che non avremmo mai avuto così tanto tempo, eravamo disoccupati... ".



Affleck conferma:"Vivevamo insieme, non facevamo molto. Abbiamo avuto un paio d'anni per fare un sacco di errori".

"E nessuna scadenza" aggiunge Damon. Ben Affleck spiega:"L'obiettivo era ottenere il lavoro e poi abbiamo iniziato a lavorare ed era su questo che ci siamo concentrati. Ma abbiamo continuato a collaborare e lavorare insieme, mostrarci cose a vicenda. Poi è arrivato questo libro, l'abbiamo trovato... l'ho dato a Matt, lui l'ha dato a me e siamo rimasti entrambi colpiti dalla storia di questa donna incredibile e da quello che ha fatto, dal suo eroismo. Sembrava così commovente. Perché una parte della storia è stata concepita cercando di rivelare il mondo indicibile delle donne che la storia non ha acquisito".



Ridley Scott ha dichiarato che un personaggio è ispirato a sua madre, in una recente intervista; The Last Duel è stato presentato all'ultima Mostra di Venezia.