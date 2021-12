The Last Duel, Ben Affleck: 'Ecco come fa Ridley Scott a girare i film così velocemente'

The Last Duel è arrivato in bluray dopo il passaggio in sala e l'approdo su Disney+, e in una recente intervista promozionale Ben Affleck ha parlato del lavoro di Ridley Scott e di come faccia il regista a girare i suoi film così velocemente.

Durante una recente intervista con The Playlist, Affleck ha parlato dell'enorme quantità di cineprese che Scott utilizza contemporaneamente per filmare la stessa scena, un approccio più unico che raro che consente al regista (e agli attori) di eseguire molti meno ciak della media delle altre produzioni, cosa che di conseguenza permette alle riprese di progredire più rapidamente.

"Se conosci la tua scena e capisci quali sono i punti migliori dove piazzare la cinepresa, e se hai dei buoni operatori di macchina di cui sai che puoi fidarti, e hai anche dei buoni attori e dei grandi scenografi, allora puoi arrivare ad usare anche cinque, sei cineprese contemporaneamente. Ed è esattamente ciò che Ridley è in grado di fare: usa cinque o sei cineprese contemporaneamente, e in sole tre ore riesce a completare una scena di tre pagine di sceneggiatura."

Per maggiori approfondimenti sul film, guardate questa nuova clip di The Last Duel incentrata sul dietro le quinte della realizzazione di una sequenza diretta da Ridley Scott.

