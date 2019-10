The Last Duel, Adam Driver in trattative per un ruolo nel film di Ridley Scott

The Last Duel di Ridley Scott potrebbe aver trovato un altro membro del cast: Adam Driver sarebbe in trattative per unirsi alla pellicola con Ben Affleck e Matt Damon.

È Variety a riportare in esclusiva la notizia: Adam Driver (Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Marriage Story) potrebbe presto unirsi al cast di The Last Duel.

Il film è ambientato nella Francia del quattordicesimo secolo, e si tratta di "una storia epica di tradimenti e giustizia, raccontata da tre punti di vista diversi: due cavalieri (Matt Damon e Adam Driver) la cui amicizia viene messa alla prova da un tradimento, e una giovane donna (Jodie Comer) costretta a navigare nella brutale e oppressiva cultura dell'epoca per poter sopravvivere".

In precedenza, era stato riportato che i due cavalieri sarebbero stati interpretati dagli amici di lunga data anche nella vita reale, Matt Damon e Ben Affleck. Adesso però, si vocifera che vedremo Affleck in una parte secondaria.

Oltre ad essere i produttori del lungometraggio, sia Damon che Affleck si occuperanno della sceneggiatura assieme a Nicole Holofcener (Copia Originale, La Seconda Vita di Anders Hill), mentre Ridley Scott sarà l'uomo dietro la cinepresa.

In The Last Duel vedremo anche l'attrice vincitrice di un Emmy Jodie Comer, già citata poco più sopra.