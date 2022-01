The Last Bus: nel trailer del film vediamo Timothy Spall pronto a intraprendere un viaggio

É in arrivo un nuovo film con il pluripremiato attore britannico Timothy Spall: The Last Bus. Si tratta di un roadmovie con l'interprete di The Journey, che si ritrova a vivere il viaggio conclusivo più grande della sua vita. Troverete il primo trailer in cima all'articolo.

Come vediamo nei primi frame del trailer, Tom Harper, ex soldato e ingegnere in pensione che ha vissuto per cinquant'anni in un modesto villaggio nella parte settentrionale della Scozia, è in attesa del primo autobus, che lo porterà lontano dal luogo in cui ha vissuto per tutta la vita. L'uomo decide infatti di iniziare un improbabile viaggio contro il tempo di 874 miglia, che lo porterà ad attraversare la Gran Bretagna verso la cosiddetta Land's End. Harper sarà mosso dal desiderio di mantenere una promessa fatta alla defunta moglie. Ovviamente durante questo viaggio incontrerà molte persone, alcune per brevi momenti, alcune resteranno con lui per più tempo.

The Last Bus, girato nel 2019, è pronto ad arrivare finalmente sui nostri schermi a partire dal 18 Febbraio, quando uscirà in sala. Il film è stato realizzato dalla regista scozzese Gillies MacKinnon e scritto da Joe Ainsworth. Nel cast ci saranno anche Phyllis Logan, Natalie Mitson e Ben Ewing.

Tutti si preparano dunque per andare a vederlo in sala, non senza dimenticare le nuove direttive sui luoghi come il cinema, con cui vengono istituite nuove restrizioni date dalla grande diffusione della variante Omicron.