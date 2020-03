The Last Blockbuster: il trailer del documentario dedicato all'ultimo negozio della catena

PopMotion Pictures ha diffuso in rete il trailer ufficiale di The Last Blockbuster, documentario che racconta l'ascesa e la caduta della celebre catena di videonoleggio e di come il piccolo negozio di Bend, in Oregon, sia riuscito a sopravvivere nell'ero dello streaming e di Netflix.

Descritto come un "divertente, nostalgico sguardo all'epoca del videonoleggio", il film segue le manager del Blockbuster di Bend, Sandi Harding, nel dietro le quinte dell'unico superstite degli oltre 9.000 punti della catena che dal 2004 hanno iniziato a chiudere fino a scomparire (quasi) del tutto.

"Abbiamo iniziato a girarlo l'anno scorso, quando esistevano ancora una dozzina di Blockbuster" aveva dichiarato il regista Taylor Morden quando ha annunciato lo sviluppo del documentario nel 2018 (via Bleeding Cool). "Inizialmente pensavo che avremmo raccontato una storia molto bella, visto che erano rimasti davvero pochi negozi, e che magari li avremmo seguiti uno per uno. Poi è successo, ed è rimasto aperto solo quello di Bend, Oregon, dove viviamo, e questo ci ha creato un certo senso di urgenza e la consapevolezza che si sarebbe trattata di una grande storia. È vero, ci stavamo già lavorando, ma la storia è cambiata molto da allora."

Scritto da Zeke Kamm, che ha prodotto il docuemenatario insieme a Morden per la PopMotion Pictures, The Last Blockbuster vede anche la partecipazione di Kevin Smith. A proposito del regista di Clerks, qui trovate il suo commento alla nuova Batmobile di The Batman.