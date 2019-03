The Last Black Man in San Francisco: il trailer del nuovo film targato A24

A24 ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Last Black Man in San Francisco, pellicola che filmerà il debutto alla regia di Joe Talbot. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Jimmie sogna di rivendicare la casa vittoriana che suo nonno ha costruito nel cuore di San Francisco. Raggiunto in questa avventura dal suo migliore amico, Jimmie cerca di trovare la sua appartenenza in una città in rapido cambiamento che sembra averlo lasciato indietro. Mentre lotta per riallacciare i rapporti con la sua famiglia e ricostruire la sua comunità, le sue speranze oscurano la realtà della situazione.

Il protagonista del film sarà interpretato da Jimmie Fails, mentre nel resto del cast troveremo Jonathan Majors, Rob Morgan, Tichina Arnold, e Danny Glover.

Il film è stato acquistato dalla A24 in seguito al successo ottenuto al Sundance Film Festival, nel quale ha ricevuto il primo speciale della giuria e quello per il miglior regista.

The Last Black Man in San Francisco debutterà nelle sale americane il prossimo giugno, mentre al momento non abbiamo notizie sulla data di uscita italiana.

Sempre sul fronte A24, la compagnia ha recentemente pubblicato il trailer ufficiale di Sommar, atteso nuovo film di Ari Aster (Hereditary) che potrebbe debuttare al Festival di Cannes che si terrà il prossimo maggio.