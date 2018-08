The Land of Steady Habits, Ben Mendelsohn protagonista del trailer del nuovo film Netflix

È stato rilasciato online il trailer ufficiale di The Land of Steady Habits, nuovo e interessante dramma originale Netflix scritto e diretto da Nicole Holofcener (Enough Said) che vede come grande protagonista il genuino e apprezzatissimo Ben Mendelsohn (Rogue One, Cogan), che si ritagli finalmente un ruolo di una certa centralità e rilevanza.

Sentendosi intrappolato nella soffocante e ricca enclave di Westport, nel Connecticut, Anders Hill (Mendelsohn) lascia sua moglie e si ritira dal suo ben retribuito lavoro nell'alta finanza con la speranza di rinnovare la sua voglia di vivere. Dovrà tuttavia affrontare immediatamente la sorprendente e inaspettata realtà derivante dalle sue scelte. Anders comincia a trascorrere così le giornate alla ricerca di qualsiasi cosa possa riempire gli scaffali vuoti della sua nuova casa, a dormire anche con persone estranee e sentirsi terribilmente perso. Cominciando a mancargli allora l'ex-moglie e il suo disturbato figli di 27 anni, Hill intraprende un percorso di comportamenti sconsiderati e riprovevoli che lo porterà a domandarsi chi sia in realtà, sia come uomo che come padre.



The Land of Steady Habits vede nel cast anche Edie Falco (Nurse Jackie), Thomas Mann (Kong: Skull Island) e Connie Britton, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 12 settembre, tra meno di un mese.