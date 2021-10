In the Land Of Saints and Sinners, Liam Neeson sarà protagonista di un nuovo film d'azione

Liam Neeson non smette di realizzare film d’azione, sarà infatti protagonista del thriller ambientato in Irlanda In The Land Of Saints And Sinners diretto da Robert Lorenz con cui ha già lavorato in The Marksman.

Ambientato in un remoto villaggio irlandese, Neeson interpreterà un assassino in pensione che si ritrova coinvolto in un letale gioco del gatto e del topo con un trio di terroristi alla ricerca di vendetta. Fa parte del cast anche Ciarán Hinds, In The Land Of Saints And Sinners è scritto da Mark Michael McNally e Terry Loane, le riprese inizieranno in Irlanda a marzo.



L'attore non è nuovo nel genere dei film d’azione, Neeson ha rifiutato il ruolo di James Bond negli anni '90 ma si è decisamente rifatto nel corso del tempo. La prima volta che ha detto che stava diventando troppo vecchio per questo tipo di progetti risale al 2015, quando riferì a Collider che probabilmente avrebbe potuto girarli solo per "forse altri due anni".

“Se Dio mi risparmia e sto bene. Ma dopo, smetterò, penso. Dopo il successo dei film Taken, Hollywood sembra vedermi sotto una luce diversa. Mi vengono inviati alcuni script orientati all'azione, il che è fantastico. È molto lusinghiero. Ma c'è un limite, ovviamente”.



Nel 2017 è tornato sull’argomento e ha detto a Variety che i rumors sul suo ritiro dal genere "non erano veri". Ora che si avvicina ai 70 anni, a Neeson è stata posta di nuovo la stessa domanda all'inizio di quest'anno in un'intervista con ET, e ha detto: "Oh, sì, credo che continuerò. Ho 68 anni e mezzo. 69 quest'anno. Ce ne sono ancora un paio che farò quest'anno, COVID permettendo, ce ne sono un paio in cantiere." Vi lasciamo con i 10 migliori film di Neeson acclamati dalla critica ed imperdibili.