The Kitchen: prima foto dall'adattamento del fumetto Vertigo Comics

Entertainment Weekly ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di The Kitchen, omonimo adattamento cinematografico del fumetto della Vertigo Comics diretto da Andrea Berloff.

Basato sull’omonima serie a fumetti della Vertigo Comics creata da Ollie Masters e Ming Doyle, il film vedrà nel cast la presenza di Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, e Elisabeth Moss nei panni delle mogli dei trafficanti che hanno preso il controllo del crimine organizzato una volta che i mariti sono stati arrestati dall’FBI.

Si tratterà inoltre dell’esordio dietro la macchina da presa della sceneggiatrice e attrice Andrea Berloff, nota specialmente per aver scritto pellicole come World Trade Center di Oliver Stone, Straigh Outta Compton, Blood Father e Sleepless. Di The Kitchen la Berloff è anche sceneggiatrice e nel corso di un’intervista a Entertainment Weekly ha spiegato cosa della storia l’abbia convinta ad accettare il film: “Sono rimasta colpita dall’idea di vedere queste donne in una posizione e in un ruolo in cui di solito non le vediamo”. Anche Melissa McCarthy ha discusso del film con il magazine, dichiarando: “Si tratta di tre individui che si mettono al posto della mafia. Tre donne messe da parte che hanno finalmente la loro occasione di rivincita. C’è tantissima umanità nella storia, ma fa anche parecchio spaventare”.

Nel cast c’è anche Domhnall Gleeson, che vestirà i panni di Gabriel O'Malley, un veterano del Vietnam ed ex assassino pagato dai gangster che tornerà ad Hell's Kitchen (da cui il nome del fumetto e del film) per sistemare il conto con i suoi ex-datori di lavoro, innamorandosi però di una donna, lo stesso personaggio di Elisabeth Moss.

The Kitchen ha una data d’uscita fissata per le sale statunitensi al 20 settembre 2019.