The Kitchen - Le regine del crimine, ecco il final trailer

In seguito alla diffusione dei character poster, la Warner Bros. Pictures ha diramato sul web il trailer finale di The Kitchen che, da noi in Italia, arriverà con il titolo de Le regine del crimine.

Come sempre potete trovare il nuovo trailer comodamente all'interno di questa notizia.

The Kitchen è ispirato ad un fumetto della DC Comics/Vertigo scritto da Ollie Masters e disegnato da Becky Cloonan & Ming Doyle. Ambientato nella Hell's Kitchen degli anni '70, la storia ruota intorno alle mogli di alcuni mafiosi che, dopo l'arresto dei loro mariti, decideranno di prendere in mano la situazione e diventare loro delle signore del crimine, continuando il business di famiglia...

Il cast vede per protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elisabeth Moss; nel film vedremo anche Domhnall Gleeson ( Star Wars: Gli Ultimi Jedi), Common (Selma), James Badge Dale (Iron Man 3), Brian d’Arcy James (Spotlight), Margo Martindale (The Americans), Bill Camp (The Night Of) e Jeremy Bobb (Marshall).

Prodotto da Michael De Luca, il film è scritto e diretto da Andrea Berloff. Da noi Le regine del crimine uscirà il prossimo 26 settembre.