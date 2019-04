The Kitchen, la descrizione del primo footage dell'adattamento del fumetto Vertigo

Torniamo ancora alle novità mostrate dalla Warner Bros all'annuale CinemaCon di Las Vegas, appuntamento tra i più attesi e importanti dell'anno per esercenti e stampa di settore, perché oltre a IT e al sorprendente trailer del Joker con Joaquin Phoenix, è stato rivelato anche un footage di The Kitchen.

Si tratta dell'omonimo adattamento di un fumetto molto interessante della Vertigo, trasposto per il grande schermo dalla sceneggiatrice e attrice Andrea Berloff, che per l'occasione vestirà anche i panni di regista, al suo esordio dietro la macchina da presa. Protagonista del film un trio scoppiettante composto da Melissa McCarthy, Elisabeth Moss e Tiffany Haddish.



Questa la descrizione del footage riportata da Comicbook.com:



"Melissa McCarthy interprete una donna dura e determinata in una storia noir grintosa dedicata a tutte le donne che stringono i denti e lottano tutti i giorni per farcela, affrontando diversi problemi sociali e ricordando agli uomini cosa significa la parola famiglia. Nel filmato vediamo proprio il personaggio dell'attrice dire ai figli "non importa essere carini, è soltanto uno strumento usato dalle donne".



Si vede poi caricare una pistola e c'è un'invasione martellante d'azione su schermo. Arriva il personaggio di Tiffany Haddish, intensa e determinata, e anche quello della Moss, che sta imparando l'arte di uccidere. È tutto molto movimentato e alla fine del filmato le vediamo insieme, ormai a capo del difficile quartiere di Hell's Kitchen (che dà il nome al film) mentre gestiscono traffici e soldi".



The Kitchen è atteso nelle sale americane il prossimo 20 settembre 2019.